"On voit qu'on se cherche": le constat lucide de Timothy Castagne après le revers face à l'Italie en Ligue des Nations

La Belgique s'est inclinée 0-1 face à l'Italie en Ligue des Nations (ligue A) jeudi au stade Roi Baudouin à Bruxelles et peut oublier les quarts de finale. Les Diables Rouges ont été dominés par les Italiens en début de rencontre, encaissant un but rapide dès la 11e minute, sans jamais pouvoir revenir au score malgré une meilleure deuxième mi-temps.

"On a raté nos 15-20 premières minutes, on n'arrivait pas à presser, on était toujours en retard, puis ils ont marqué. Après, on s'est créée des occasions, mais ce n'était pas assez", a regretté Timothy Castagne. "On a souvent du mal à commencer les matches. Et là encore, on a pris trop de temps à trouver nos marques, à savoir comment presser et contre des équipes comme ça cela se paie cash".