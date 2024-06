Wout Faes et les Diables Rouges devront "mettre plus de rythme" contre la Roumanie

Faes et ses équipiers ont eu l'occasion ces derniers jours de revoir ce qui n'avait pas fonctionné contre les Slovaques. "Nous avons vu de bonnes choses mais aussi ce que nous devons améliorer. Je pense que nous devons avant tout mettre plus de rythme et être plus efficaces devant le but. Si nous parvenons à corriger cela et que nous y ajoutons de l'intensité, je pense que nous pouvons obtenir un bon résultat."

Les Diables Rouges n'auront en tout cas pas le droit à l'erreur face aux Roumains. "Nous avons eu le temps de les analyser. La Roumaine possède un très bon collectif qui peut défendre de manière compacte. Je n'ai pas été surpris par leur résultat contre l'Ukraine et il faudra être à 100% pour s'imposer."