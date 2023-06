Yannick Carrasco: "La relation avec le coach est top"

"C'est sûr qu'on a été déçu de notre Coupe du monde", a déclaré Yannick Carrasco mercredi en conférence de presse à Tubize, où les Diables Rouges préparent leurs deux prochains matchs de qualification pour l'Euro 2024, samedi contre l'Autriche et mardi en Estonie. "Cela a été compliqué à digérer mais c'est notre métier. Que ce soit en équipe nationale ou en club, on doit vite 'switcher' et se concentrer sur l'avenir et ne pas rester dans le passé".

"La relation avec le nouveau coach est top", avance Carrasco. "C'est quelqu'un qui est proche des joueurs. Il sait parler, il sait dire quand les choses sont positives. Il est franc, il ne passe pas par quatre chemins pour nous dire les choses mais après il sait rigoler avec nous, il sait se faire comprendre, il sait être sérieux. On a un chouette groupe, on est à l'écoute".

Yannick Carrasco est un des anciens dans cette sélection rajeunie. "Je trouve important d'aider les nouveaux joueurs. Les jeunes écoutent les anciens, c'est positif", avance le Bruxellois, qui dit "adorer jouer ailier gauche". "Je me sens mieux dans une position plus haute, plus proche du but, mais j'essaie toujours d'aider mon arrière gauche et l'équipe en général. Je pense d'abord à l'équipe. Marquer ou donner un assist, c'est la cerise sur le gâteau".