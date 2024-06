Foot américain: un air d'Amérique souffle sur Paris avec ses Mousquetaires

Bande-son d’outre-Atlantique, club de supporters attitré et cheerleaders à chaque arrêt de jeu: il souffle un air d'Amérique au stade Jean-Bouin, à l'ombre du Parc des Princes, pour les matches à domicile des Paris Musketeers, seul club français en Ligue européenne de football américain.

Flanqués de maillots tricolores et d’une forte identité issue de l'imaginaire culturel français et parisien, les Mousquetaires déboulent des vestiaires avant chaque rencontre portés par le traditionnel spectacle qui accompagne les ligues sportives américaines. Le tifo qui se dresse dans les tribunes, pourtant issu du "soccer", s'inspire de la devise de D'Artagnan et consorts: "Un pour tous, tous parisiens". La plupart de l'effectif est d'ailleurs francilien.