Anderlecht écope bien en appel d'un match à huis clos après les incidents face au Standard

L'Union belge de football (URBSFA) a communiqué le verdict mercredi soir. Le RSCA jouera dans un stade vide pour son premier match de championnat contre Saint-Trond le samedi 27 juillet.

Anderlecht et le Standard avaient tous les deux écopé d'un match à huis clos après les incidents qui ont perturbé la rencontre de Coupe de Belgique entre les deux clubs. Le Comité disciplinaire de l'URBSFA avait retenu pour Anderlecht des incidents relatifs à l'utilisation et aux jets de matériel pyrotechnique, aux jets d'objets (des sièges), des troubles dans les tribunes et jets de matériel pyrotechnique sur l'adversaire au cours desquels au moins une personne a été touchée.