Battre l'Union... et croiser les doigts: voici ce que doit faire le Standard pour jouer les Champions Play-Offs

Dimanche à 13h30, le Cercle Bruges (12e, 32), de retour de son déplacement en Pologne, jouera le derby contre le Club (2e, 53), revanchard après sa désillusion européenne. Premier relégable, Westerlo (13e, 31) pourrait sortir de la zone rouge, s'il ne reste pas bredouille après la visite à 16 heures d'Anderlecht (4e, 48).

Le Standard en danger

Les deux derniers matchs du week-end concerneront le haut du classement et la course aux Champions' Play-offs. La Gantoise (6e, 42) pourrait mettre fin à tout suspense si elle parvient à s'imposer à l'Antwerp (5e, 45) à 18h30. Le Great Old a remercié Jonas De Rouck. Andries Ulderink, le nouveau T1, n'est pas certain d'être au poste victime d'un calcul rénal.

A 19h15, le Standard (7e, 38) jouera sa dernière carte sur la pelouse de l'Union (3e, 52), si Gand ne gagne pas. Sans victoire, les Liégeois pourront dans tous les cas dire adieu au Top 6.