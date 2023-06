Après Bruno Godeau, Saint-Trond accueille Frédéric Ananou

"La plus grande force d'Ananou est sa vitesse incroyable. Il était le joueur le plus rapide de la deuxième Bundesliga la saison dernière", a expliqué le directeur sportif Andre Pinto. "Grâce à son volume de travail et à sa présence physique, Frédéric est également très fort dans les duels. Enfin, il est polyvalent: en tant que droitier, il peut évoluer comme défenseur central et latéral droit".

Plus tôt dans la journée, les Canaris ont également officialisé l'engagement de Godeau, 31 ans, dont le contrat à La Gantoise était arrivé à expiration.