Dönnum, l'actuel capitaine des Rouches, a débarqué sur les rives de la Meuse en 2021 et compte 70 matchs en rouge et blanc à son actif. Il a marqué six fois et délivré 11 passes décisives.

L'année dernière, Dönnum s'est notamment fait remarquer en demandant sa compagne en mariage sur le terrain après le match de championnat contre Anderlecht.