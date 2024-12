Bonne nouvelle à Anderlecht: la pelouse du Lotto Park va être remplacée

Anderlecht va agir sur sa pelouse. Il est vrai que, ces dernières semaines, le gazon du Lotto Park faisait peine à voir. Il fallait donc agir, ce que la direction bruxelloise s'apprête à faire, puisqu'elle vient tout juste d'annoncer que des travaux seront menés à la fin du mois de décembre pour remplacer le gazon actuel.

"Les travaux préparatoires débuteront dès le samedi 28 décembre, au cours desquels la pelouse actuelle sera excavée et une nouvelle base de sable sera posée. Après le Nouvel An, le nouveau gazon, fourni par une entreprise suisse et importé d'Italie, sera dès lors installé", précise le club dans un communiqué. La nouvelle pelouse sera utilisée pour la première fois le 12 janvier, pour un match de championnat contre le Club de Bruges.