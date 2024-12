"Il ne sert à rien", "Il sait ce que c'est défendre ?": nos consultants s'énervent et flinguent un défenseur anderlechtois

Pour Marc Delire, Zanka est une énigme complète. "Il sait ce que c'est de défendre Zanka ?", s'interroge notre consultant, visiblement en colère et qui milite pour une titularisation de Lapage à sa place. "Est-ce qu'il est moins fort que ce Zanka là ? Moi, je préfère que Lapage fasse une boulette, parce qu'il va encore rester des années et qu'il a l'ADN. Zanka arrive comme ça, comme une quatrième roue de secours et franchement, il ne sert à rien. Vraiment, à rien", s'énerve-t-il d'ailleurs.

Un avis visiblement partagé par Silvio Proto, lui aussi très remonté. "En tant que gardien, je me dis que ça va, il n'en a plus pour longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je le répète, un de ces quatre, il va être obligé de le changer. Il commet tellement de boulettes qu'il va devoir mettre les gamins parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Et on aura perdu des mois", peste l'ancien gardien bruxellois.

Tous sont cependant prudents: Anderlecht n'est pas à la rue et n'a pas encore abandonné toutes ses ambitions, que du contraire. La suite au prochain épisode.