Charleroi contraint au partage face à OHL

Le Sporting Charleroi a entamé sa saison avec un partage à domicile face à Oud-Heverlee Leuven (1-1) dans le cadre de la première journée de Jupiler Pro League samedi soir. Au classement, les Zèbres et OHL rejoignent Eupen et Westerlo, derrière l'Union Saint-Gilloise (3 points), alors que cinq matchs doivent encore être joués.

Dans un stade vide à cause du huis clos imposé à la suite d'incidents survenus la saison passée, les Carolos ont eu besoin de dix minutes et d'un but de Dabbagh pour ouvrir le score à domicile (10e).

Cependant, l'exclusion de Stulic, le premier carton rouge de la saison en Jupiler Pro League, quelques minutes plus tard s'est avéré être un coup dur pour le Sporting qui semblait pourtant bien dans son match (16e).