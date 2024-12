Date de reprise, Supercoupe de Belgique: la Pro League dévoile son calendrier pour la saison 2025/2026

Le prochain exercice pour l'élite belge débutera lui le 25 juillet 2025 et s'achèvera le dimanche 22 mars 2026 à l'issue d'une compétition régulière qui comptera, comme cette saison, 30 journées. Les playoffs débuteront deux semaines plus tard, du 3 avril au 26 mai 2026 avec six équipes pour le titre, 6 pour le dernier ticket européen et quatre pour le maintien. Le champion sera connu au plus tard le dimanche 24 mai 2026.

La deuxième division, ou divison 1B, soit la Challenger Pro League s'ouvrira quant à elle le 8 août 2025 et la compétition régulière prendra fin à l'issue de 30 journées, le week-end du 17 avril 2026. Le premier rendez-vous de la saison sera cependant la Super Coupe de Belgique entre le champion sortant et le vainqueur de la Coupe de Belgique. Ce sera le 18 juillet 2025.