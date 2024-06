De Condé convaincu d'avoir fait le bon choix avec Fink

Avec Thorsten Fink, que Genk est allé chercher à Saint-Trond, Dimitri de Condé est convaincu d'avoir fait le bon choix. "Je pense que je ne dois pas en dire beaucoup plus", a déclaré le responsable du football du Racing jeudi lors de la présentation de l'entraîneur allemand. "Beaucoup de gens m'ont dit que Thorsten était une personne chaleureuse et correcte. Il convient au club, en particulier à notre philosophie basée sur les jeunes. Nous voulons appliquer à Genk ce qu'il a mis en place à Saint-Trond".

Thorsten Fink est arrivé avec deux de ses adjoints, mais Domenico Olivieiri et Michel Ribeiro restent dans le staff. "C'est une récompense pour le bon travail et pour leur cœur genkois. On a besoin de ça dans le club. Nous allons encore nous pencher sur le reste du staff", dit Dimitri de Condé.

Genk vient de vivre un de ses saisons les plus mouvementées. "Ca a été une saison spéciale", raconte de Condé. "Sportivement, nous n'avons pas été très bons. Nous avons été rapidement éliminés en Europe et en Coupe de Belgique et nous ne nous serons pas européens la saison prochaine. Il y a aussi eu le match contre Westerlo, le penaltygate... La saison a été bien remplie, peut-être pas pour les bonnes raisons. Je ne suis pas content qu'elle soit finie. J'aime mon travail, pour moi ça ne s'arrête jamais. Je continue à me donner à fond pour ce club".