Dimitri de Condé prolonge en tant que directeur du football au Racing Genk

"Des transferts entrants et sortants réussis sont la base de la force financière actuelle du KRC Genk. En 2021, cela lui a déjà permis d'être promu directeur du football. Depuis lors, il est responsable de toutes les questions liées au football au sein du club, et élabore la vision sportive de l'équipe A jusqu'à l'académie des jeunes."

De Condé, 48 ans, est un ancien joueur du club. Revenu en 2011 en tant qu'entraîneur des jeunes, il a été nommé directeur technique quatre ans plus tard. "Le modèle sportif du club, dans lequel les succès sportifs sont liés à la fois au recrutement et au développement de jeunes talents vers le sommet européen, a été optimisé sous sa direction. Toujours en gardant à l'esprit les valeurs qui ont fait la grandeur du KRC Genk", peut-on lire dans un communiqué du club.

"Dimitri incarne l'ADN de notre club", a déclaré le président Peter Croonen. "L'une des priorités de la direction était de maintenir Dimi au sein du KRC Genk afin d'assurer la continuité sportive du club. Nous sommes très heureux d'y être parvenus, malgré l'intérêt concret de l'étranger. Une étape importante dans le contexte de la stabilité sportive. Surtout à une époque où le paysage du football évolue plus rapidement que jamais."

"Pour moi, ce n'était pas seulement le choix de la raison, mais aussi celui du cœur. Je me lève et me couche avec le KRC Genk, je suis donc très content que mon sang bleu puisse continuer à couler au moins jusqu'en 2029", s'est réjoui De Condé.