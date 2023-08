Eupen crée la surprise en s'imposant sur le terrain de Genk

La première occasion fut la bonne pour les Eupenois qui ouvraient la marque très tôt. Charles-Cook reprenait un centre de la droite délivré par Magnée pour ajuster Vandevoordt d'une tête décroisée et donner l'avantage aux Pandas (2e).

Eupen laissait le jeu aux Limbourgeois et Genk partait ensuite à l'assaut du but adverse. Trésor plaçait un coup franc direct à coté (7e) tandis qu'El Khannous heurtait le poteau (17e) suite à un enchainement de dribbles. L'international marocain passait à nouveau près d'égaliser deux minutes plus tard (19e) suite à une frappe enroulée venue de la droite.