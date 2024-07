Genk et Charleroi se quittent sur un match nul spectaculaire 3-3 en préparation

Six buts ont été inscrits entre Genk et Charleroi samedi, lors d'une rencontre de préparation à Genk. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 3-3.

Les buts ont été inscrits par Ken Nkuba, Andi Zeqiri et Zakaria El Ouahdi pour les Limbourgeois et Parfait Guiagon, Daan Heymans et Nadhir Benbouali pour les Hennuyers.

Les deux équipes commenceront le championnat le dimanche 28 juillet. Genk recevra le Standard à 13h30 et Charleroi accueillera l'Antwerp à 18h30.