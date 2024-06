Gyorgy Csepregi devient directeur technique d'OHL après avoir quitté le Beerschot

Le conseil d'administration de Louvain a réagi avec enthousiasme à l'arrivée de Csepregi. "Gyorgy a fait du très bon travail ces dernières années. Avec un budget limité, il a mis sur pied une équipe du Beerschot qui a obtenu la promotion en Jupiler Pro League et a remporté le titre. Il connaît le monde du football sur le bout des doigts, il a les bonnes relations et en plus, il dégage la passion que je veux voir dans notre club. La nomination de notre directeur technique est une première étape importante du processus", a commenté le CEO Frédéric Van den Steen sur le site du club.

Csepregi a joué pour des clubs comme le Cercle de Bruges et Roulers. Après sa carrière de joueur, il est resté actif dans le football, d'abord en tant qu'agent, puis en tant que recruteur. Il était au Beerschot pendant les deux dernières saisons et demie.