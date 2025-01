"Il se remettra à domicile": Anderlecht donne des nouvelles de Francis Amuzu après son choc à la tête face à Bruges

Le club n'a pas évoqué la durée de l'indisponibilité de son joueur. Ce dernier avait déjà été absent à deux reprises à cause d'une blessure aux ischio-jambiers en début de saison.

Dimanche, lors du Topper, l'ailier s'est effondré après une lourde collision avec le défenseur brugeois Joel Ordonez, et il a été traité pendant de longues minutes sur le terrain.

Dans la foulée des événements et de la rencontre, Anderlecht avait publié un court communiqué évoquant une possible "grave commotion cérébrale".

Francis Amuzu has left the hospital and will be recovering at home from the concussion he suffered during yesterday’s game.



He will be followed up closely by our medical staff during his recovery.



Get well soon, Cis.