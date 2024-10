Revoilà Olivier Renard: après le Standard et Charleroi, le Belge débarque à... Anderlecht

Fredberg, 43 ans, était arrivé en novembre 2022 au RSCA et était entré en fonction le 1er janvier 2023 en tant que CEO Sports. Kenneth Bornauw assure le rôle de CEO Non-Sports du club. En janvier 2023, Wouter Vandenhaute avait fait un pas de côté en devenant président non-exécutif. Le Danois et Bornauw avaient alors repris la gestion quotidienne du club.

Jesper Fredberg n'est plus le CEO Sports du Sporting d'Anderlecht. Les deux parties se quittent d'un commun accord, a annoncé le club mercredi après-midi confirmant l'information relayée par plusieurs médias belges plus tôt dans la journée. Le RSCA a annoncé la nomination d'Olivier Renard comme directeur sportif.

Olivier Renard arrive chez les Mauves en tant que directeur sportif. Depuis 2019 et jusqu'en mai 2024, il était actif au Canada comme directeur sportif et vice-président du CF Montréal, club de Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football. Avant son départ de l'autre côté de l'Atlantique, Renard, 45 ans, avait déjà été directeur sportif pour Malines (2013-2016) et pour le Standard (2016-2018).

Après 12 matchs de Jupiler Pro League, Anderlecht est actuellement 6e du classement avec 17 points. Les Mauves restent sur une défaite 1-2 face au Club Bruges dimanche.