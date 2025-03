Ils ont eu peur de l'amiante: un énorme incendie a un temps menacé le match Bruges-Charleroi

Le match de Pro League entre Bruges et Charleroi, qui doit débuter à 18h30, ne sera pas remis. Les craintes étaient pourtant réelles après un incendie dans un magasin de vélos à Bruges, qui a éjecté de l'amiante dans l'air.

Le Club de Bruges et Charleroi ont failli ne pas croiser le fer ce dimanche, dans le cadre de la dernière journée de la phase classique de Pro League. En cause ? Un énorme incendie, survenu hier dans un magasin de vélos de Bruges. Le commerce a pris feu et des tôles ondulées, qui pourraient contenir de l'amiante, sont parties en fumée.

En réponse, les autorités ont demandé à certains riverains proches du site de ne pas sortir de chez eux et de ne pas toucher aux éventuelles poussières qui émaneraient des nuages de fumée. La tenue du match a un temps été remise en cause, les autorités craignant que de l'amiante ait atteint le stade Jan Breydel.