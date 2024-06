Jarne Steuckers quitte Saint-Trond et s'engage avec Genk

Formé à Saint-Trond de ses 7 à 11 ans, il avait déjà rejoint le Racing Genk entre 2013 et 2017 chez les jeunes avant de retrouver le STVV en 2017 où il y a terminé son apprentissage. C'est le 17 janvier 2021 que Steuckers a fait ses débuts pour le compte des Canaris, lors d'une rencontre de championnat face à OH Leuven. Après une saison 2021-2022 vierge, l'ailier avait été prêté une saison à Maastricht, en deuxième division néerlandaise, où il avait inscrit 9 buts et délivrés en 39 rencontres toutes compétitions confondues. Revenu à Saint-Trond dans la peau d'un titulaire, Steuckers a, cette saison, disputé 37 matches avec un bilan de 7 buts et 7 assists.

Au total, Steuckers aura porté à 44 reprises le maillot de Saint-Trond pour un bilan de 7 buts et 7 assists. Il compte 35 rencontres de phase classique, 6 d'Europe Playoffs et 2 de Coupe de Belgique. L'ailier droit a également fait ses débuts en équipe nationale U21 en mars dernier.