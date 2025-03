"Je l'ai promis à mon fils": Romelu Lukaku se lâche et ouvre la porte à un retour à Anderlecht

Formé chez les Mauves, Lukaku a finalement explosé pour disputer 98 matchs et inscrire 41 buts avec la formation bruxelloise. Il a ensuite pris son envol à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que Lukaku évoque un possible retour à Anderlecht, en fin de carrière. On parle donc d'une opportunité à long terme et pas d'un transfert dans l'immédiat.