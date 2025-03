"Son meilleur match depuis qu'il est ici": les très jolis compliments de l'entraîneur de Naples pour Romelu Lukaku

Dans le choc au sommet de la 27e journée de Serie A, le Napoli et l'Inter ont partagé 1-1, ce samedi. Federico Dimarco (22e, 0-1) a ouvert la marque, mais Philip Billing a égalisé en fin de match (87e, 1-1). Les deux formations restent à leur place en haut du classement, l'Inter (58) conservant un point d'avance sur Naples (57).

Le début de rencontre était assez équilibré, mais l'Inter a glacé le stade Diego-Armando-Maradona avec un coup franc de Federico Dimarco dans la lucarne (22e, 0-1). À partir de ce moment-là, la rencontre se déridait, chaque équipe enchainant les moments forts. Romelu Lukaku et ses équipiers ne parvenaient toutefois pas à égaliser avant la pause.

En seconde période, les Napolitains monopolisaient le ballon et cherchaient à revenir en s'installant dans le camp intériste. Cette domination se traduisait par un nombre important de tirs, mais sans pour autant parvenir à cadrer. Naples devait attendre la 87e pour voir Philip Billing tromper Josep Martinez en deux temps et relancer la rencontre (1-1). Cyril Ngonge, monté juste avant l'égalisation, n'aura pas permis à Naples de l'emporter, pas plus que Lukaku.