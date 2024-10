Johan Walem décroche un nouveau défi: voici le poste qu'il va occuper dans le football belge

Walem "pourra ensuite dessiner la stratégie sportive de l'ACFF pour la prochaine olympiade 2025-2028", souligne l'Association.

L'ancien coach des Diablotins U21 à deux reprises (de 2012 à 2015 et de 2016 à 2020) n'exerçait plus de fonction d'entraîneur depuis la fin de son contrat avec l'équipe féminine du RSC Anderlecht en juin 2022. Walem a occupé le poste de T1 à Courtrai (juillet 2015-février 2016) et à la tête de l'équipe nationale de Chypre (janvier 2020-février 2021).

"Johan s'est imposé comme un choix naturel", a expliqué Thomas Rodrigues Pereira, CEO de l'ACFF. "Nous avons reçu de nombreuses candidatures mais le profil de Johan correspond entièrement à ce que l'ACFF recherchait pour le poste de Directeur Technique. Il a joué près de 500 matches au plus haut niveau. Son expérience en tant que footballeur, responsable des jeunes et coach ainsi que son leadership naturel devront lui permettre de développer la stratégie technique qui permettra un développement optimal du football en Fédération Wallonie-Bruxelles durant les prochaines années."

Walem a renoncé à ouvrir une académie de football à l'étranger afin de répondre à l'offre de la fédération francophone. "C'est un défi intellectuel fantastique. Je vais découvrir une facette du football que j'estime très importante (la formation des cadres, le grassroots, le football féminin, les élites) et dans laquelle je me retrouve entièrement."