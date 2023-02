Jupiler Pro League : Le stade de Saint-Trond va devenir le Daio Wasabi Stayen Stadium

(Belga) Le stade de football de Saint-Trond va être rebaptisé Daio Wasabi Stayen Stadium à la suite d'un accord avec le producteur japonais. Le STVV l'a annoncé jeudi. Le nom Stayen reste bien présent, ce qui était important pour les supporters, a précisé le club.

La direction de Daio voit "beaucoup de similitudes" entre sa base de Nagano et la région de Saint-Trond. "Nous nous reconnaissons dans la vision du STVV, qui vise à une compréhension mutuelle entre la Belgique et le Japon", peut-on lire dans le communiqué publié par le club. "Daio et le STVV partagent une riche histoire. Daio cultive le wasabi, l'un des produits alimentaires les plus importants du Japon, depuis plus de 100 ans tandis que le club de Saint-Trond va prochainement fêter son 100e anniversaire. À l'avenir, nous voulons partager la tradition du wasabi avec les gens du monde entier." Takayuki Tateishi, le directeur général de Saint-Trond, rappelle que le club a "établi, au fil des ans, de bonnes relations avec de nombreuses entreprises fruitières et alimentaires. Il suffit de penser au maillot emblématique des années '90, qui arborait l'image d'une pomme." Pour le directeur général, cet accord "n'améliore pas seulement la situation financière" du club, il "renforce également la relation à long terme entre la Hesbaye et le Japon." "Les partenariats pour les stades sont une tendance internationale", a ajouté Roland Duchâtelet, le propriétaire du stade. "Saint-Trond est un club de football professionnel. Mais avec le football, il y a aussi la tradition. C'est pourquoi nous ne perdrons pas le nom Stayen". "Nous voulons tous offrir la meilleure expérience possible : Daio dans les épices, le Stayen lors des visites sur le site et Saint-Trond en tant que club de football", a conclu Duchâtelet. (Belga)