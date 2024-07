La Gantoise recrute le jeune attaquant anglais Max Dean

La Gantoise a annoncé l'arrivée de l'Anglais Max Dean, vendredi dans un communiqué. L'attaquant arrive en provenance du club de quatrième division anglaise, le MK Dons, et a signé un contrat jusqu'en 2028.

Dean, 20 ans, a fait ses classes de jeune à Everton et Leeds United avant d'être intégré en janvier 2023 au noyau A du MK Dons. La saison dernière, il a inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues pour le club, qui a fini à la quatrième place en League Two.

"Max a un profil spécial", a déclaré l'entraineur de Gand Wouter Vrancken sur le nouveau transfuge. "Un type d'attaquant opportuniste avec un style de jeu direct. Il dégage énormément d'énergie, n'hésite pas dans la surface, et marque facilement du pied gauche ou du pied droit. C'est une bonne chose que notre cellule de recrutement peut amener ce genre de joueur."