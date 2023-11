L'Antwerp écrase le Standard et intègre le top 6

L'Antwerp a fait couler le Standard en une mi-temps sur ses quatre seules occasions. Vincent Janssen a ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Le Néerlandais est parvenu à se retourner tout en puissance pour tromper Laurent Henkinet à la suite d'une frappe contrée par la défense de Michel-Ange Balikwisha. Le Standard a ensuite concédé un pénalty à cause d'une faute de main de Zinho Vanheusden et Janssen l'a converti, s'offrant un doublé (14e, 2-0).

Jurgen Ekkelenkamp a marqué le troisième but du Great Old (33e, 3-0). Pourtant intercalé entre deux défenseurs dans le rectangle liégeois, le milieu a eu tout le temps de contrôler un centre de la droite et d'ajuster sa frappe. Sur une nouvelle incursion anversoise à droite, Arbnor Muja s'est démarqué seul au point de pénalty et a envoyé un centre précis de Balikwhisha au fond des filets (41e, 4-0).