L'Antwerp lance ses Champions Playoffs à l'Union pour surfer sur sa victoire en Coupe

Pointant à cinq points de Genk après la victoire des Limbourgeois contre Bruges, l'Antwerp est presque déjà dans l'obligation de s'imposer au Parc Duden pour maintenir la pression sur le Racing et prendre la 2e place à l'Union.

Troisième au terme de la phase classique derrière Genk et l'Union, l'Antwerp s'est préparé de la meilleure des manières pour les Champions Playoffs en remportant la finale de la Coupe de Belgique contre Malines dimanche dernier.

Les Saint-Gillois ont eux eu dix jours pour préparer cette première rencontre de Champions Playoffs. Revenue à égalité de points avec Genk à l'issue de la phase classique, l'Union a l'occasion de revenir à égalité de points de Genk et repousser l'Antwerp à cinq points.

Lors de la phase classique, l'Antwerp s'était imposé 4-2 au Bosuil le 31 août et l'Union l'avait emporté 2-0 lors du match retour le 15 janvier. Les deux équipes s'étaient également affrontées en demi-finales de la Coupe de Belgique. Le 'Great Old' s'était qualifié pour la finale aux tirs au but lors du match retour devant son public.