Le CEO de la Pro League Lorin Parys cède la voix aux clubs: "À eux de prendre la décision"

"Nous avons travaillé dur. Trois propositions sont sur la table et la parole est aux clubs. C'est à eux de prendre cette décision. Il faut une majorité aux deux tiers, ce qui est un seuil élevé", a expliqué Lorin Parys avant le début de l'assemblée générale. "Nous estimons qu'il est avant tout important de faire preuve de clarté. C'est ce que les supporters demandent, et nous le devons aussi aux clubs ainsi qu'aux nouveaux détenteurs des droits télévisés", en référence en nouveau contrat qui entrera en vigueur en 2025-2026.

Trois formats de compétition sont envisagés. "Le scénario classique", d'après Parys, est un retour à une compétition à 18 équipes. Le deuxième propose un scénario à 16 équipes, avec des playoffs 1 joués à six sans division des points, et des playoffs 2 joués en deux poules de quatre. La troisième proposition compte également 16 équipes, avec quatre d'entre elles qualifiées pour des playoffs 1 sans division des points, et des playoffs 2 joués à élimination directe. Il y aurait deux relégués, quelle que soit la décision.