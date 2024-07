Le Cercle Bruges engage le latéral droit Ibrahim Diakité

Diakité, 20 ans, a été formé à Reims où il n'a joué que 10 matches en équipe première depuis ses débuts en décembre 2021. Le Guinéen connaît déjà la Jupiler Pro League pour avoir porté le maillot d'Eupen entre janvier et juin 2023. Il avait disputé 10 matches pour les Pandas.

"Le championnat de Belgique est une très bonne compétition pour me développer. Je me souviens du Cercle comme une équipe qui joue un football intense et offensif. Les discussions avec le club m'ont immédiatement convaincu que c'était la bonne étape dans ma carrière", a confié le joueur, cité dans le communiqué.