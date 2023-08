Le RWDM renverse OHL et prend ses 3 premiers points de la saison

Le RWDM s'est imposé 1-2 sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain, samedi, lors de la 2e journée du championnat de Belgique de football. Mené après le but d'ouverture de Richie Sagrado (17e), le promu a renversé la situation grâce à un doublé de Mickaël Biron (43e, 47e sur penalty) et signe sa première victoire en première division depuis 21 ans.

En début de seconde période, le VAR intervenait pour signaler une main de Federico Ricca dans le rectangle. Biron se chargeait de convertir le penalty et de donner l'avantage aux visiteurs (47e).

Alexis De Sart héritait de la première occasion du match, mais, en bonne position, il ne pouvait cadrer sa reprise (13e). Lancé dans le rectangle par Nathaniel Opoku, Richie Sagrado ouvrait le score à la 17e minute. Bien en place, le RWDM réagissait. Valentin Cojocaru devait s'employer sur une frappe tendue de Xavier Mercier (33e). Juste avant la pause, Mercier, passé par OHL entre 2019 et 2022, trouvait Mickaël Biron dans le rectangle, qui frappait en un temps et égalisait.

Ricca était tout près de se racheter quelques minutes plus tard. Sa tête, sur corner, obligeait Théo Defourny à sortir à un arrêt-réflexe spectaculaire (58e). Un tir de Siebe Schrijvers dévié par un défenseur terminait de peu à côté (86e). Les Molenbeekois tenaient bon et s'offraient un premier succès en D1 depuis le 5 mai 2002 et une victoire 3-5 à La Gantoise.

Le RWDM prend ses 3 premiers points de la saison. OHL reste bloqué à 1 unité.

La 2e journée se poursuit dimanche avec Anderlecht/Antwerp (13h30), Malines/La Gantoise (16h00), Westerlo/Club Bruges (18h30) et Courtrai/Saint-Trond (19h15).