L'Union Saint-Gilloise prend le large grâce à un succès net face à Courtrai

C'est avant le repos que Rodriguez est sorti de sa boîte pour justifier la confiance de son entraîneur. Sur une tentative de Lapoussin repoussée in extremis par Vandenberghe, l'attaquant a devancé la défense adverse sur le rebond pour ouvrir la marque en faveur de l'Union (1-0, 45e). Il a remis le couvert quelques minutes plus tard, enroulant le ballon vers la lucarne opposée alors que Puertas l'avait lancé seul à l'entrée de la surface de réparation (2-0, 45e+4).

Après le repos, le même Puertas a fait le travail du côté droit afin d'envoyer un centre très tendu vers le petit rectangle et Lapoussin. Le Malgache n'a eu qu'à ouvrir son pied pour voir le cuir finir sa course dans le plafond du but (3-0, 54e), et tuer le match. Le score n'a plus évolué, scellant la huitième victoire consécutive en championnat des leaders de la Jupiler Pro League.