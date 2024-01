Mark van Bommel remporte le prix d'Entraîneur de l'année devant Blessin et Geraerts

Arrivé sur les rives de l'Escaut en 2022, Mark van Bommel, 46 ans, a mené l'Antwerp vers le doublé Coupe-championnat de Belgique la saison dernière, ajoutant en outre la Supercoupe au palmarès du Matricule 1, qui a découvert la Ligue des Champions cette saison.

Mark van Bommel, ancien entraîneur du PSV Eindhoven et de Wolfsburg, a récolté 553 points. Il devance les deux derniers entraîneurs de l'Union Saint-Gilloise, l'Allemand Alexander Blessin, arrivé l'été dernier au Parc Duden et 2e avec 407 points, et Karel Geraerts, qui a quitté le club bruxellois au terme de la saison dernière, 3e avec 314 points.