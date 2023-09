Mené 0-3 au repos, Genk arrache un point dans le derby limbourgeois contre Saint-Trond

Alors que Saint-Trond a eu les occasions pour faire 0-4 en début de seconde période, Genk a retrouvé des couleurs grâce à El Khannouss qui a réduit le score d'une frappe enroulée (58e, 1-3). Revigorés par ce but, les joueurs du Racing sont partis à l'assaut du but trudonnaire et Tolu Arokodare, monté au jeu au repos, a inscrit le 2-3 après un bel enchaînement. D'abord annulé pour un hors-jeu, le but a été validé après une intervention du VAR (74e, 2-3).

Impérial jusque-là, Suzuki a été coupable d'une grosse erreur. Sur une frappe anodine de Paintsil, le gardien japonais a relâché le ballon dans ses propres filets (86e, 3-3) pour permettre au Racing d'arracher un point.

Au classement, Genk (6e) et Saint-Trond (7e) comptent tous les deux 12 points.