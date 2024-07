Noah Ohio quitte le Standard pour Utrecht

Noah Ohio quitte le Standard et évoluera la saison prochaine au FC Utrecht. Le transfert du joueur a été confirmé par les deux clubs lundi matin. Il a signé un contrat de trois ans avec Utrecht.

Ohio avait rejoint le Standard à l'été 2022 en provenance du RB Leipzig. La saison dernière, il avait été prêté entre janvier et juin à Hull City, club de Championship, la deuxième division anglaise.

Au total, il aura disputé 45 rencontres pour les Rouches avec six buts à la clé et cinq passes décisives. "Notre club le remercie pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle", a écrit le Standard dans un communiqué.