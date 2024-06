Ortwin De Wolf s'engage avec Malines

Il a disputé 14 rencontres de Challenger Pro League avec l'Essevee cette saison pour un total de 16 buts concédés et 3 clean sheets.

Le gardien de 27 ans, originaire de Lokeren, avait débuté sa carrière au Daknam, disputant 31 rencontres entre 2017 et 2019. Il est ensuite passé par Eupen et l'Antwerp, avant de rejoindre Zulte Waregem, en janvier dernier.

Ortwin de Wolf a confié quelques mots à son nouveau club après son transfert. "Malines est un club avec une histoire merveilleuse", a déclaré De Wolf. "Je suis très heureux que ce magnifique club veuille me donner la stabilité que je recherchais. Je veux me donner à ce club pour les trois prochaines années et j'attends avec impatience la nouvelle saison."

"Lorsque l'intérêt pour Gaëtan s'est manifesté cet hiver, nous nous sommes immédiatement mis à la recherche d'un remplaçant de qualité", explique le directeur sportif Tim Matthys dans le communiqué du club. "Déjà à ce moment-là, Ortwin est apparu comme une piste très intéressante. Ortwin est un garçon ambitieux qui a envie de montrer qu'il est un très bon gardien de but. Nous sommes heureux qu'il signe pour trois ans".