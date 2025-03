"Parfois, il y a des miracles", "Nous ne sommes pas naifs": les joueurs du Standard accusent le coup après le Clasico

Le Clasico perdu par le Standard pourrait avoir de lourdes conséquences. Les Rouches n'ont plus le choix et doivent prendre des points lors des deux dernières journées pour avoir ne fut-ce qu'une chance de jouer les play-offs 1.

Les Champion's Play-offs s'éloignent grandement pour le Standard. Le club liégeois s'est incliné 0-2 contre Anderlecht ce dimanche soir et sait désormais que rejoindre le top 6 sera une tâche difficile. Avec 4 points de retard sur Gand, le dernier des qualifés actuels, ils doivent désormais tout miser sur les deux derniers matchs pour faire la différence.

Interrogés par Emiliano Bonfigli, les Rouches accusent un petit peu le coup. "Nous avons fait un match très discipliné, donc c'est difficile à encaisser", a par exemple admis Henry Lawrence. "Ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont marqué sur une inspiration individuelle. Après cela, il ne s'est plus passé grand-chose, on aurait pu obtenir quelque chose. On sait que notre destin n'est plus entre nos mains, mais il y a encore une chance. Nous allons donner tout ce que l'on peut, on verra ce qu'il peut se passer. Parfois, il y a des miracles dans le football".