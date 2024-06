Saint-Trond, irrité, réagit au départ de Smets pour Genk et fait référence à Jules César

Genk a annoncé samedi que le défenseur central, 20 ans, avait signé un contrat de quatre saisons à la Cegeka Arena. Le Racing avait également attiré le milieu de terrain Jarne Steuckers et l'entraîneur Thorsten Fink. À chaque fois, la direction a envoyé un communiqué dans lequel il rassurait ses supporters que des remplaçants de qualité allaient arriver. Mais maintenant, le message a un côté empoisonné.

"Nous avons appris aujourd'hui que Matte Smets a décidé d'activer la clause de son contrat et de passer au KRC Genk", ont précisé les Canaris dans leur message. "Smets est un talent, qui s'est épanoui ces dernières années, dans l'environnement chaleureux des jeunes de Saint-Trond. Il a été immédiatement propulsé en équipe première et est devenu l'un des chouchous du public. Le fait que, malgré les offres d'autres clubs, il ait précisément choisi ce transfert nous fait mal en tant que club et en tant que région. Mais c'est la décision de Matte et nous devons l'accepter."