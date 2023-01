Sergio Conceição, fils de l'ancien joueur homonyme du Standard, quitte Seraing

(Belga) Seraing a enregistré le départ du Portugais Sergio (Emanuel Fernandes da) Conceição, qui porte le même nom que son père, ancien capitaine du Standard de Liège. Le club, actuelle lanterne rouge de Jupiler Pro League, en a fait l'annonce mardi.

"Le club et Sergio Conceicao ont trouvé un accord : Sergio nous quitte et rentre dans son pays natal", a ainsi publié le club liégeois sur Twitter. "Le RFC Seraing remercie Sergio pour son dévouement et son implication et lui souhaite le meilleur pour la suite !". Conceição était arrivé du CF Estrela du Portugal à l'été 2022. Il a joué un total de 23 matchs pour les Métallos cette saison. Le défenseur porte le même nom que son père, l'ancien milieu de terrain portugais du Standard et actuel entraîneur du FC Porto. (Belga)