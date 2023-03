Standard-Westerlo et Gantoise-Anderlecht temps forts de la 28e journée

Aucun choc ne figure au programme de la 28e journée de la Jupiler Pro League ce week-end. Cependant, à tous les niveaux, plusieurs rencontres offrent un réel intérêt. Standard-Westerlo, le duel des deux récents vainqueurs de l'Union, candidats au Top 4, samedi (20h45), et Gantoise-Anderlecht, les formations européennes qui ne peuvent plus perdre de points, dimanche (18h30), s'annoncent ouvertes.

Le programme débutera vendredi soir (20h45) avec Ostende-Club de Bruges. Les Kustboys sont à la recherche de points pour sortir de la zone rouge, les champions en titre ne peuvent plus être distancés davantage par le trio de tête.

Samedi, Charleroi, 10e, aimerait aligner une deuxième victoire à Courtrai (16h00) de quoi rester plus que jamais dans la course au top 8. Le KVK, 14e, veut lui continuer à s'éloigner des affres de la relégation. Zulte Waregem, après son élimination en Coupe, va désormais se consacrer à son sauvetage et le déplacement à Den Dreef, où l'OHL n'est plus très motivé, pourrait l'y aider. Seraing, la lanterne rouge, devra se dépasser à 18h15 pour s'imposer au Jean Breydel où le Cercle, après quatre partages, doit gagner pour garder sa 8e place.

Dimanche, à 13h30, le leader Genk devrait profiter du creux actuel que traverse le STVV (3 défaites de rang) pour s'imposer en déplacement dans le derby limbourgeois et ainsi mettre la pression sur ses poursuivants directs. L'Antwerp, qui aura joué en Coupe jeudi, accueille à 16h00 Malines, tout frais finaliste.

Après Gantoise-Anderlecht, l'Union, après la parenthèse de la Coupe, doit absolument repartir de l'avant en championnat et faire oublier un bilan de un point sur neuf et surtout un zéro sur six. Eupen qui se déplace au parc Duden pourrait en faire les frais. Les joueurs d'Edward Still ont toutefois besoin de points afin d'éviter d'entrer en zone trouble.