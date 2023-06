Stéphane Demol est décédé à 57 ans

Formé à Anderlecht, Stéphane Demol avait débuté en équipe première du RSCA en 1984. Après trois titres de champion (1985, 1986, 1987) et une Coupe de Belgique avec le Sporting, il quittait le Parc Astrid pour Bologne en 1988. Un an plus tard, il signait au FC Porto, avec qui il était sacré champion du Portugal en 1990, avant de passer à Toulouse et de revenir en Belgique, au Standard, en 1991. Il soulevait une nouvelle Coupe de Belgique avec les Rouches en 1993 et passait ensuite au Cercle de Bruges pour une saison.

Le défenseur a ensuite multiplié les expériences à l'étranger, avant de mettre un terme à sa carrière de joueur en 2000 à Halle.