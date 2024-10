Surprise à l'Union: Loïc Lapoussin va faire son retour dans le groupe professionnel

L'Union Saint-Gilloise va peut-être retrouver Loïc Lapoussin. Le joueur malgache ne figure plus dans l'effectif depuis la fin de la saison dernière, lui qui avait eu quelques sérieux conflits avec la direction et son coach de l'époque, Alexander Blessin. Il n'avait pas non plus trouvé de solution pour s'en aller cet été et végétait donc, depuis lors, dans le noyau B du club bruxellois.

Mais selon la Dernière Heure, ces différends vont prendre fin et Lapoussin devrait réintégrer le groupe professionnel dès ce mardi. La convocation lui aurait été envoyée hier et le joueur de 28 ans va donc le reprendre. Il devrait même être de la partie lors du prochain match de Coupe de Belgique, joué demain soir contre Eupen. Loïc Lapoussin a rejoint l'Union en 2020 et compte 164 apparitions avec le maillot jaune et bleu. Il devrait combler les absences multiples sur les ailes. Un nouveau départ en approche.