Victoire de l'Union Saint-Gilloise face au Standard, qui est toujours bloqué à 0

L'Union Saint-Gilloise s'est imposé face au Standard en ouverture de la deuxième journée de Jupiler Pro League, vendredi. Les Liégeois se sont inclinés à Sclessin sur le plus petit écart (0-1) sur un but de Dennis Eckert Ayensa (21e). L'Allemand Alexander Blessin signe sa deuxième victoire consécutive aux commandes de l'Union alors que Carl Hoefkens, le nouvel entraîneur du Standard, comptabilise deux défaites.

En première période, Koki Machida (18e) a décoché la première occasion de cette rencontre avec une frappe interceptée de justesse par Arnaud Bodart. Quelques minutes plus tard, les Unionistes ont été récompensés par un but de Dennis Eckert Ayensa (0-1, 21e). Après cette ouverture du score, les 'Rouches' sont restés impuissants face aux offensives de l'USG. D'abord Senne Lynen (30e), puis Cameron Puertas (31e) ont trouvé le cadre liégeois, mais Bodart est parvenu à sortir deux belles parades. Alors que le Standard était déjà en difficulté, l'exclusion de William Balikwisha (35e) après une deuxième carte jaune a encore plus compliqué la tache des locaux.

Après la pause, le scénario est resté inchangé avec plusieurs actions dangereuses des Bruxellois. Christian Burgess (60e) a dégoté une tête qui est passée à quelques mètres de la cage, Thierry Lazare (71e) a manqué un tir contré par la défense liégeoise. Dans le dernier quart d'heure, les 'Rouches' se sont finalement montrés dangereux avec une tête de Romaine Mundle (75e) qui a fini dans les bras d'Anthony Moris et un tir cadré de Denis Dragus (81e).