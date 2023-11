Westerlo s'impose à OHL et rend la lanterne rouge à Courtrai

Westerlo a arraché la victoire sur le terrain d'Oud-Heverlee Louvain (0-2) à l'occasion de la 13e journée de Jupiler Pro League samedi soir. Avec ce résultat, Westerlo reprend la 15e place (10 points) aux dépens de Courtrai qui repasse lanterne rouge et revient à deux points de son adversaire du jour, 13e.

Après plus d'une heure de jeu sans le moindre but, Westerlo profitait d'une erreur d'Hamza Mendyl dans le rectangle pour se donner l'opportunité d'ouvrir le score. Nicolas Madsen mettait son équipe aux commandes de cette rencontre après avoir transformé le penalty (63e, 0-1).

Un premier but qui semblait avoir délivré l'équipe de Jonas De Roeck puisque six minutes plus tard, Sergiy Sydorchuk, d'une frappe puissante depuis le côté droit du rectangle, faisait le break pour les siens (69e, 0-2).