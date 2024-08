7 chambres, un cinéma privé, un jardin colossal: Kylian Mbappé dépense une fortune pour sa nouvelle maison à Madrid

Gareth Bale a réussi à revendre sa maison de Madrid. Le Gallois l'a cédée à Kylian Mbappé, selon les informations du journal L'Equipe. Le Français, qui a débarqué cet été du côté de la capitale espagnole, a négocié pour pouvoir racheter cette maison colossale contre 11 millions d'euros, située à La Finca, l'un des quartiers les plus huppés de Madrid. Il dispose de pas moins de 3.000 mètres carrés pour profiter de la vie.

Une maison luxueuse

Kylian Mbappé n'a clairement pas choisi la pire maison du quartier. Le Français va ainsi disposer de 7 suites, avec chaque fois une chambre et une salle de bain. Il aura aussi droit à 1.200 mètres carrés de surface habitable et à un sous-sol de 400 mètres carrés. Dans son jardin, le Français profitera d'une belle piscine. Pour l'hiver, il pourra aussi compter sur le bassin intérieur, lui aussi disponible. Un terrain de golf et un terrain de basket sont aussi installés dans la propriété, en plus d'une salle de sport, bien entendu.