Le voilà propriétaire d'une équipe: Kylian Mbappé lâche des millions d'euros pour racheter un club français

L'arrivée du champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 va faire changer de dimension le SM Caen, après de longs mois de négociations et de recherches d'un repreneur. Via le fonds d'investissement Coalition Capital de la société Interconnected Ventures, le Bondynois a racheté les parts fonds d'investissement américain Oaktree, à hauteur de 80%.

Désormais joueur et propriétaire de club, le nouvel attaquant du Real Madrid n'a pas forcément choisi au hasard le Stade Malherbe: plus jeune, il a failli s'y engager avant de signer à l'AS Monaco. Cette double casquette joueur-propriétaire est un petit séisme dans le monde du football. Même s'il n'est pas le premier joueur professionnel à devenir propriétaire de club, c'est bien l'un des premiers joueurs en activité à l'être.