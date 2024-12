Accélération, petit pont, finition parfaite: ce jeune joueur belge s'offre un récital contre les jeunes de Tottenham

Rayane Bounida continue de faire parler de lui sur les terrains. Ce mercredi soir, lors de la Premier League International Cup, le jeune prodige belge a inscrit un but remarquable face aux U23 de Tottenham.

Rayane Bounida va bien. Très bien même. Le jeune talent belge de 18 ans continue à progresser à grande vitesse avec les jeunes de l'Ajax Amsterdam. Il l'a prouvé hier, contre les U23 de Tottenham, qu'il affrontait dans le cadre de la Premier League International Cup, réservée aux jeunes de moins de 23 ans. Le milieu offensif y a inscrit un but somptueux. Avec un contrôle millimétré et une finition précise, le capitaine des U19 belges a une fois de plus démontré l'étendue de son talent.

L’histoire de Bounida n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Après des débuts fracassants au RSCA, son arrivée à l’Ajax Amsterdam a été marquée par des difficultés, notamment une croissance tardive qui a freiné sa progression. Depuis, Bounida enchaîne les succès avec les Jong Ajax. Trois buts en trois matchs ont suffi pour montrer qu’il était prêt à franchir un nouveau palier. Le jeune attaquant semble avoir trouvé son rythme et confirme les espoirs placés en lui.