Allemagne: avec le Bayern, Tuchel sous pression d'entrée pour le Klassiker contre Dortmund

"Le défi ne peut pas être plus élevé!" Lors de sa première conférence de presse, il y a une semaine à l'Allianz Arena, Thomas Tuchel a résumé en une seule phrase ce qui l'attend pour son nouveau challenge après ses trois passages à Dortmund (2015/17), Paris (2018/2020) et Chelsea (2021/22) conclus dans le tumulte.

Avec une météo de fin d'hiver changeante, "TT" s'est présenté sur le terrain d'entraînement de la Säbener Strasse tantôt avec bonnet, gants et chaude parka dans le froid bavarois pour sa première session mardi, tantôt avec casquette et survêtement plus léger mercredi et jeudi, mais toujours sous la menace d'une grosse averse de pluie.

Une menace dans le ciel mais également sur la pelouse, car le vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea arrive dans un contexte compliqué pour le Bayern, privé de son fauteuil de leader à neuf journées de la fin de la saison. Du jamais-vu (ou presque) dans la décennie hégémonique du Bayern (2012/22) et ses dix titres consécutifs de champion d'Allemagne.

- Casse-tête offensif -