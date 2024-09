Allemagne: le Bayern domine mais concède le nul contre Leverkusen

Le spectacle n'a cependant pas été totalement à la hauteur des attentes, et si intensité il y a eu, ce fut plus dans le combat tactique que dans les flamboyances des attaquants.

Mais les hommes de Vincent Kompany pourront avoir des regrets: avec 70% de possession et 17 tirs au but contre trois, ils avaient les moyens de faire chuter le Bayer, qui n'a toujours perdu qu'un seul match de championnat (à Leipzig le 31 août), depuis le début de la saison 2023-2024.

Après la pause, le Bayern a poussé, mais avec un certain manque de réussite. Ou d'efficacité. Gnabry, sur la même action, a touché le poteau puis la barre (49e). Davies (60e, 72e et 75e) et Kimmich (68e) n'ont pas cadré leurs tentatives. Et Hradecky a fait le reste dans sa surface.

Malgré le talent de Jamal Musiala, éblouissant par moments, le Bayern n'a jamais réussi à prendre l'avantage. Vincent Kompany a bien tenté d'insuffler du sang neuf en fin de match en faisant entrer Leroy Sané, Kingsley Coman. En vain.

A cinq minutes de la fin, Harry Kane est sorti du terrain en boitant, visiblement touché. "Il est trop tôt" pour se prononcer, a déclaré Kompany après le match: "Je n'ai pas l'information exacte mais j'espère que c'est juste une douleur et qu'il pourra revenir cette semaine".

Le Bayern joue son prochain match en Ligue des champions mercredi à Birmingham contre Aston Villa.

Plus tôt dans l'après-midi, le RB Leipzig a balayé Augsbourg 4-0, grâce à un doublé de son international slovène Benjamin Sesko, pour prendre la deuxième place.

Sesko, âgé de 21 ans, a marqué les deux premiers buts du RB (11e, 15e), avant d'être passeur décisif sur le quatrième but de Xavi Simons (57e). L'international belge Loïs Openda avait tué le match en marquant le troisième but de Leipzig (46e).

Vendredi soir, Dortmund avait renversé une situation mal engagée à domicile contre Bochum. Mené 2-0 après 21 minutes, le Borussia l'a finalement emporté 4-2.