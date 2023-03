Allemagne: le Bayern s'incline et cède la tête à Dortmund avant le Klassiker

Situation identique une vingtaine de minutes plus tard. Adli est touché par Dayot Upamecano, l'arbitre siffle simulation sanctionnée d'un jaune et Adli préfère cette fois-ci en sourire. Mais Tobias Stieler revient à nouveau sur sa décision en sifflant à nouveau penalty, pour un contact dans la surface sur le tacle de Upamecano.

Après visionnage de la vidéo, l'arbitre a logiquement indiqué le point de penalty, à cause d'un contact clair entre Adli et Pavard, et retiré le jaune à Adli.

L'Argentin Exequiel Palacios a transformé les deux penalties (55e et 73e) pour donner l'avantage au Bayer Leverkusen, alors que le Bayern avait ouvert la marque, contre le cours du jeu en première période par Joshua Kimmich (22e) sur une frappe contrée par Odilon Kossounou.

Les Munichois ont tenté de revenir au score dans les dix dernières minutes, mais la défense de Leverkusen et son gardien finlandais Lukas Hradecky ont tenu face aux assauts munichoise.

"Sur l'ensemble de la partie, la défaite est malheureusement méritée", a admis le capitaine du Bayern, Thomas Müller, au micro du diffuseur DAZN après le match. "A l'exception des dix dernières minutes, on a été la plus mauvaise équipe. On n'a pas fait un bon match, il n'y avait pas de puissance dans notre jeu. On a mérité de perdre", a également concédé l'entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann.

Voilà le Bayern dans la position du chasseur, lui qui a si souvent été dans celle du chassé, à neuf matches du terme de l'exercice 2022/23 et alors que le choc contre Dortmund, invaincu en 2023 en Bundesliga, arrive dans moins de deux semaines.

"On va devoir à tout prix gagner, sinon ce sera difficile de décrocher le titre de champion", a reconnu Nagelsmann.

La dernière fois que le Bayern n'a pas remporté le titre remonte à la saison 2011/12, au profit du Borussia Dortmund, entraîné à l'époque par Jürgen Klopp.

Derrière le duo de tête, l'Union Berlin a profité du faux-pas de Leipzig samedi, battu à Bochum (1-0), pour monter sur le podium. Les joueurs d'Urs Fischer ont fait preuve dimanche d'un énorme réalisme pour dominer sur sa pelouse l'Eintrcht Francfort (2-0).

Avec 48 points, l'Union compte trois points d'avance sur Leipzig (45 pts) à la 3e place, en attendant le déplacement de Fribourg (5e, 45 pts) à Mayence (19h30) en clôture de cette 25e journée.